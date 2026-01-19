Заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска посетит Баку 21 января, сообщается на сайте Североатлантического альянса

В ходе визита она планирует встретиться с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

Р.Шекеринска также проведет встречи с представителями аналитических центров и послами стран-союзниц НАТО.