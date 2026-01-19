В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемыми 20 января ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов.

Отмечается, что в Нефтчале и Хызы в соответствии с оранжевым предупреждением прогнозируется северный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Геранбое, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Гобустане, Шамахы, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде в соответствии с желтым предупреждением ожидается северный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.