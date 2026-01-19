 ЕС готов принять решительные меры против Трампа из-за Гренландии - Politico | 1news.az | Новости
ЕС готов принять решительные меры против Трампа из-за Гренландии - Politico

First News Media09:40 - Сегодня
Евросоюз готовится к принятию самых решительных мер против США, включая пошлины в размере €93 млрд, чтобы удержать американского лидера Дональда Трампа от попыток захватить контроль над Гренландией.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц по итогам спешно созванной встречи 18 января в Брюсселе представителей 27 стран - членов сообщества.

По данным издания, во время трехчасовых дискуссий в бельгийской столице дипломаты подчеркнули «важность подготовки конкретных вариантов противодействия Трампу на случай, если переговоры с Вашингтоном на следующей неделе не приведут к быстрому разрешению проблемы». Глава Евросовета Антониу Кошта намерен также созвать на этой неделе саммит ЕС.

Ответные пошлины в размере €93 млрд, по словам одного из европейских дипломатов, проинформированного о переговорах, могут быть введены «очень быстро» по сравнению с некоторыми другими обсуждаемыми вариантами. Альтернативой может стать использование так называемого антипринудительного инструмента (ACI). С его помощью Брюссель может ограничить деятельность американских банков, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения или потоковой передачи.

Правительства не обращались в Еврокомиссию с просьбой о применении данного инструмента. В арсенале сообщества «есть достаточно вариантов» - они включают «дипломатические и экономические возможности для действий». «О некоторых можно говорить публично, о других – нет», - отметил один из дипломатов. По словам другого дипломатического источника, «может понадобиться два-три дня, чтобы обсудить это и определить следующий этап».

Как объявил ранее глава Белого дома в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.

Источник: ТАСС

