В Стамбуле сильный снегопад парализовал движение на дорогах - ФОТО
В Стамбуле с утра усилился снегопад, начавшийся с вечера 17 января.
Сильный снегопад наблюдается в районах Бейкёз, Умрание, Чекмекёй, Султангази, Багджылар, Авджылар, Кючюкчекмедже, Арнавуткёй и Башакшехир. В некоторых кварталах в этих районах перекрыты улицы.
Из-за сильного снегопада ограничена видимость на дорогах, из-за чего водители испытывают трудности.
Камеры зафиксировали аварии, когда автомобили не могли удержаться на склонах. На остановках трамваев, автобусов и метробусов наблюдается высокая плотность пассажиров.
Коммунальные службы продолжают расчистку улиц с помощью снегоуборочных машин.
Власти Стамбула запретили движение тяжелого транспорта и курьеров с 10:00 до особого распоряжения об отмене запрета.
Источник: TRT Haber