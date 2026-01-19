 Трамп больше не считает нужным думать о мире | 1news.az | Новости
В мире

Трамп больше не считает нужным думать о мире

First News Media12:17 - Сегодня
Трамп больше не считает нужным думать о мире

Президент США Дональд Трамп считает, что больше не обязан думать о мире и может заботиться об интересах Соединенных Штатов, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира.

Это следует из письма американского лидера премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, которое опубликовал журналист телеканала PBS Ник Шифрин в X.

«Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию за то, что я остановил более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя и считаю, что он всегда будет первостепенен, и теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки», - говорится в тексте.

Трамп также усомнился в праве Дании на владение Гренландией, поскольку та якобы не смогла защитить остров от России и Китая. Кроме того, американский лидер утверждал, что сделал для НАТО «больше, чем кто-либо другой с момента ее основания», и на основании этого потребовал у альянса «сделать что-нибудь для США». «Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного и всеобъемлющего контроля над Гренландией», - подытожил Трамп.

Шифрин заявил, что письмо Трампа было распространено Советом национальной безопасности Белого дома среди европейских послов в Вашингтоне, а он сам получил текст от нескольких чиновников.

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Источник: ТАСС

