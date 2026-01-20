Ильхам Алиев: По географическому покрытию поставок трубопроводного газа Азербайджан - номер один в мире

Наше энергетическое сотрудничество с Европейским Союзом растет, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews, 20 января в Давосе.

«Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых – члены Евросоюза», - сказал глава государства.

«С этим географическим покрытием поставок трубопроводного газа Азербайджан является номером один в мире. Для них это способ укрепить свою энергетическую безопасность. А для нас это возможность продавать ресурсы на премиум-рынке», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Напомним, что начиная с января 2026 года азербайджанский газ наряду с другими странами поставляется также Австрии и Германии.

Транспортировка в Австрию и Германию через Италию расширяет географию поставок азербайджанского газа в Европу. Таким образом, число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR осуществляет экспорт азербайджанского газа на рынки Южной и Центральной Европы по Трансадриатическому газопроводу (TAP) – европейскому сегменту Южного газового коридора.