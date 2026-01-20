Зеленский не поддерживает присоединения Гренландии к США

Владимир Зеленский не поддерживает позицию американского президента Дональда Трампа по вопросу присоединения Гренландии к США.

«Что касается Гренландии. Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу в формате дипломатии. Я думаю, так это и будет. И очень верю, что не будет каких-либо больших угроз», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит издание «Новости. Live».

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.

Источник: ТАСС