Ильхам Алиев: Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза

Азербайджан – единственная страна на Южном Кавказе, обладающая энергоресурсами и экспортирующая их в другие страны региона.

Грузия уже много лет импортирует энергоресурсы из Азербайджана, а теперь и Армения. Что касается Европы и Европейского Союза, наше энергетическое сотрудничество продолжает расширяться. Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. Таким образом, по охвату, по географическому охвату поставок трубопроводного газа, Азербайджан занимает первое место в мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 20 января заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

Глава государства отметил, что Азербайджан обладает ресурсами, транспортной системой, современными трубопроводами: «Мы поддерживаем хорошие отношения со многими европейскими странами. Для них это способ укрепить свою энергетическую безопасность. А для нас – возможность продавать наши ресурсы на премиальном рынке. Хотя мы продаем газ не только в Европу – недавно мы начали экспортировать газ и в Сирию. Но европейский рынок, конечно, является лучшим с точки зрения цен».