Глава Еврокомиссии: Наш ответ США по Гренландии будет «решительным»

First News Media17:28 - Сегодня
Глава Еврокомиссии: Наш ответ США по Гренландии будет «решительным»

Реакция европейских союзников Дании на угрозы президента США в адрес Гренландии, являющейся автономной территорией скандинавского королевства, будет «решительной».

Такое предупреждение сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе во вторник.

По ее словам, Европа «полностью привержена безопасности Арктического региона» и разделяет опасения США в этом отношении. Однако безопасность Арктики можно обеспечить лишь совместно, подчеркнула она. «Мы будем работать с США и другими партнерами для расширения безопасности в Арктике», - указала глава ЕК.

В настоящее время Европа разрабатывают собственную стратегию безопасности и готовит пакет мер для обеспечения безопасности Арктики, следует из слов Урсулы фон дер Ляйен. «Череда недавних геополитических потрясений заставит Евросоюз строить новую независимую Европу», - констатировала она.

Кроме прочего, глава Еврокомиссии высказала предложение задействовать оборонные ресурсы ЕС для расширения возможностей Евросоюза по использованию ледоколов и другого критически важного в Арктике оборудования.

В то же время председатель ЕК выразила полную солидарность с Данией, заявив, что «суверенитет и территориальная целостность этой страны не могут быть предметом обсуждения». Планы Трампа ввести повышенные пошлины на товары из стран, осудивших его намерение присоединить Гренландию к США, фон дер Ляйен назвала «ошибкой», в особенности учитывая, что речь идет о союзниках.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вынести вопрос о переходе Гренландии под контроль США на обсуждение в рамках ВЭФ. По его словам, США «придется» получить Гренландию, поскольку она играет ключевую роль в обеспечении безопасности Арктического региона, а также с точки зрения национальный безопасности США, а Дания, по его оценке, «не может защитить» Гренландию.

Восемь европейских стран, выступающие против присоединения Гренландии к США, столкнутся с повышенными пошлинами, анонсировал президент США: с 1 февраля они составят 10%, а с июня - 25%.

Ожидается, что 22 января главы государств и правительств стран ЕС соберутся в Брюсселе на экстренный саммит по ситуации вокруг Гренландии. Введение Евросоюзом ответных пошлин «не исключено», заявил в этой связи еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в преддверии встречи министров финансов стран ЕС в бельгийской столице.

Источник: DW

