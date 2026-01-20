Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО
В рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе проходит панельное заседание на тему «Определение экономической идентичности Евразии».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Defining Eurasia's Economic Identity with @avucic (@SerbianGov), @presidentaz, @President_Arm, @sashavakulina (@Euronews), Ebru Özdemir #WEF26 https://t.co/73qmJXPWYM— World Economic Forum (@wef) January 20, 2026
