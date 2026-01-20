В Испании объявили траур после железнодорожной катастрофы
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о национальном трехдневном трауре из-за столкновения поездов в городе Адамус, где погибли по меньшей мере 39 человек.
Во время визита на место трагедии глава правительства заверил, что причины аварии будут раскрыты "с абсолютной прозрачностью и абсолютной ясностью".
"Мы узнаем правду, мы узнаем ответ", – подтвердил премьер.
Санчес также пообещал, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Источник: Gazeta.ru
