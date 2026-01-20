Трамп подтвердил, что пригласил Путина в «Совет мира»
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что направил российскому коллеге Владимиру Путину приглашение войти в состав "Совета мира" для урегулирования ситуации в секторе Газа.
Об этом сообщило агентство Reuters.
"Он был приглашен", - цитирует агентство американского лидера, коснувшегося в беседе с журналистами соответствующего вопроса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин получил предложение войти в "Совет мира" по Газе и такая возможность изучается.
Источник: ТАСС
428