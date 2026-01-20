 СМИ: Макрон отклонит приглашение Трампа в его Совет мира | 1news.az | Новости
СМИ: Макрон отклонит приглашение Трампа в его Совет мира

First News Media09:22 - Сегодня
Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому им Совету мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, приближенный к французскому лидеру.

По словам собеседника, Макрон не планирует принимать приглашение Трампа для Франции в создаваемый им Совет мира.

По мнению Макрона, устав организации выходит за пределы вопроса с сектором Газы и вызывает беспокойство относительно уважения к принципам и институтам ООН.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали проект устава Совета мира. Согласно этому документу, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят быть постоянными членами, и будет иметь последнее слово во всех решениях Совета мира.

Источник: "Европейская правда"

