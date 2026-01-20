 Трамп заявил, что Венесуэла «очень хорошо работает» с США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп заявил, что Венесуэла «очень хорошо работает» с США

First News Media23:21 - 20 / 01 / 2026
Трамп заявил, что Венесуэла «очень хорошо работает» с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Каракас "очень хорошо работает" с Вашингтоном.

Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что с территории Венесуэлы в США прибывали осужденные преступники. "Это одна из причин, по которым я так плохо относился к Венесуэле, а теперь я люблю Венесуэлу. Они очень хорошо работают с нами", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он также напомнил, что представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подарила ему свою медаль Нобелевской премии мира. "Мы ведем с ней переговоры, и, возможно, мы в той или иной мере привлечем ее. Я был бы рад сделать это. Мария, возможно, мы можем сделать это", - заявил Трамп, не пояснив, что конкретно он имеет в виду. Трамп добавил, что американские компании "готовятся осуществить огромные вложения" в нефтяную отрасль Боливарианской Республики.

Источник: ТАСС

Поделиться:
262

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему «Определение ...

Xроника

Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

Xроника

Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

В мире

Трамп выступил за сохранение ООН, несмотря на формирование «Совета мира»

Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика

Макрон в ответ на угрозы Трампа призвал Европу «не признавать закон сильнейшего»

Трамп заявил, что Венесуэла «очень хорошо работает» с США

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Сын Рамзана Кадырова попал в аварию в Грозном - СМИ

В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Новые детали по делу турецкого ютубера, убившего двоих своих детей и покончившего с собой - ВИДЕО

Последние новости

Трамп выступил за сохранение ООН, несмотря на формирование «Совета мира»

Сегодня, 00:28

Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика

Сегодня, 00:10

Флаг Азербайджана проецировали на башню в Анкаре

20 / 01 / 2026, 23:54

Мехрибан Алиева опубликовала пост, связанный с участием Президента Ильхама Алиева в панельной сессии в Давосе

20 / 01 / 2026, 23:45

На Ясамале образовался гололед, затруднено движение транспорта

20 / 01 / 2026, 23:30

Макрон в ответ на угрозы Трампа призвал Европу «не признавать закон сильнейшего»

20 / 01 / 2026, 23:28

Трамп заявил, что Венесуэла «очень хорошо работает» с США

20 / 01 / 2026, 23:21

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром и министром иностранных дел Катара

20 / 01 / 2026, 23:14

Премьер-министр Украины: Благодарим Азербайджан за постоянную поддержку

20 / 01 / 2026, 22:50

Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться»

20 / 01 / 2026, 22:35

Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег европейских террористов

20 / 01 / 2026, 22:20

Скончался поэт и драматург Гариб Мехди

20 / 01 / 2026, 22:14

В Баку из-за снега осложнено движение на ряде улиц

20 / 01 / 2026, 22:02

Число погибших при сходе с рельсов двух поездов в Испании достигло 42

20 / 01 / 2026, 21:54

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании BlackRock и основателем, председателем и главным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners

20 / 01 / 2026, 21:48

Состоялось пятое заседание встреч Политического диалога между Турцией и Грецией

20 / 01 / 2026, 21:34

Фидан обсудил с Рубио Сирию и инициативу «Совета мира» по Газе

20 / 01 / 2026, 21:08

Президент Ильхам Алиев: Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно

20 / 01 / 2026, 20:51

Каллас: ЕС готовит новые экспортные и технологические санкции против Ирана

20 / 01 / 2026, 20:47

Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

20 / 01 / 2026, 20:34
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43