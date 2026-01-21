 Эта картинка нуждается в проверке! Этика ИИ в современной медиасреде | 1news.az | Новости
Этика ИИ в современной медиасреде

First News Media10:27 - Сегодня
Эта картинка нуждается в проверке! Этика ИИ в современной медиасреде

Искусственный интеллект стремительно входит в визуальную культуру и стал почти естественной частью повседневной коммуникации.

Генерация изображений, видео и графических элементов сегодня используется как обычными пользователями, так и профессиональными медиа-ресурсами, рекламными агентствами, блогерами, художниками и редакциями новостных порталов.

Технология позволяет ускорить производство визуальных материалов, снизить затраты, расширить творческие возможности и упростить доступ к сложным инструментам. Однако масштаб и скорость его распространения ставят перед медиасообществом принципиально новые этические задачи, связанные не столько с самой технологией, сколько с последствиями её применения.

Одной из ключевых особенностей ИИ-контента является его высокая степень правдоподобия. Современные алгоритмы способны создавать визуальные материалы, которые по качеству, детализации и композиции не уступают, а иногда и превосходят традиционную фотографию или видеосъёмку.

В результате визуальное изображение перестаёт быть надёжным подтверждением реальности. Если ранее фотография и видео в массовом сознании рассматривались как формы документального свидетельства, то сегодня эта связь между визуальным образом и фактом его существования в реальном мире значительно ослабла. Искусственный интеллект окончательно отделил правдоподобие от подлинности.

Сгенерированные изображения и видео могут использоваться для создания искаженной картины реальности, формирования ложных представлений о событиях, дискредитации отдельных лиц или организаций. При этом технический порог для производства подобного контента минимален, ведь достаточно базовых навыков и доступа к соответствующим инструментам.

Отдельного внимания заслуживает проблема использования ИИ для работы с изображениями реальных людей. Речь идёт как о полной генерации визуального образа на основе существующего человека, так и о модификации его внешности в уже имеющихся фотографиях.

Таким образом, корректировки черт лица, пропорций тела, возраста, мимики или выражения эмоций приводят к формированию образа, который не соответствует реальной внешности человека. Даже при отсутствии злого умысла подобная практика создаёт ситуацию подмены идентичности. Лицо и внешний облик являются частью личной и социальной идентичности, а их изменение без согласия нарушает принцип уважения индивидуальности.

В журналистском контексте эта проблема приобретает особую значимость. Медиа традиционно выполняют функцию репрезентации реальности, и аудитория исходит из того, что визуальные материалы отражают действительных людей и события. Использование ИИ для трансформации внешности героев публикаций без соответствующих пояснений подрывает доверие к медиапредставлению как таковому.

Ко всему этому, искусственный интеллект позволяет легко моделировать сцены, которые выглядят как реальные события. Митинги, аварии, военные действия, выступления публичных лиц - подобные материалы способны быстро распространяться в социальных сетях, формируя ложные представления ещё до того, как будет проведена проверка их подлинности.

Хорошим примером этого может служить ситуация, когда в социальных сетях, а затем и во многих крупных медиа, в том числе зарубежных, начали распространяться изображения якобы аномально заснеженной Камчатки. Эти кадры выглядели максимально реалистично с огромными сугробами, полностью засыпанными домами, машины, утонувшие в снегу улицы, почти апокалиптические пейзажи. Позже выяснилось, что значительная часть этих изображений была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта или существенно обработана нейросетями.

Когда аудитория перестаёт различать, то под сомнение ставится сама идея визуального свидетельства. Так, любые изображения рассматриваются как потенциально недостоверные, независимо от их происхождения.

В этой ситуации ключевым становится не запрет технологии и не отказ от её использования, а формирование устойчивых профессиональных и этических ориентиров. Искусственный интеллект должен рассматриваться как инструмент, а не как эквивалент реальности. Его применение допустимо до тех пор, пока сохраняется ясность в вопросе происхождения контента, соблюдается уважение к личности и не подрывается доверие аудитории. Именно эти параметры определяют границу между ответственным использованием ИИ и практиками, способными нанести ущерб общественному доверию к медиа и визуальной информации в целом.

Джамиля Суджадинова

