 Натиг Мамедли: «Азербайджан находится в центре атаки дезинформации» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Натиг Мамедли: «Азербайджан находится в центре атаки дезинформации»

First News Media13:44 - Сегодня
Натиг Мамедли: «Азербайджан находится в центре атаки дезинформации»

Об этом на общественных слушаниях на тему «Дезинформация: Глобальная угроза и реалии Азербайджана» заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли.

«Поэтому в борьбе с дезинформацией нам необходимо расширять наши усилия. Дезинформация распространяется в шесть раз быстрее, чем достоверная информация» - цитирует 1news.az Н.Мамедли, подчеркивающего, что в Азербайджане существует сильная политическая система для противодействия дезинформации.

По словам Н.Мамедли, дезинформация мешает людям правильно воспринимать информацию, что в свою очередь приводит к более серьёзным проблемам и особенно серьёзной угрозой в распространении дезинформации считается контент на основе искусственного интеллекта.

Эксперт подчеркнул, что одной из основных причин быстрого распространения дезинформации является снижение общественного доверия к СМИ во всём мире: «Медиа должны распространять правду, но в международных СМИ это не всегда возможно. В результате доверие к медиа падает, и его восстановление становится важной задачей».

Н.Мамедли добавил, что чем выше медиаграмотность в обществе, тем эффективнее борьба с дезинформацией: «На глобальных форумах в Шуше и на совместных медийных платформах Азербайджана и Турции обсуждаются меры против дезинформации, и в настоящее время ведётся работа по дальнейшему совершенствованию этих механизмов».

Гафар Агаев

Поделиться:
298

Актуально

Мнение

Почему азербайджанская политика оказалась устойчивой в эпоху глобальной ...

Общество

Пожар на проспекте Зии Буниятова потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Общество

Вернувшейся в Ханкенди первой группе переселенцев вручены ключи от квартир - ФОТО ...

Политика

Натиг Мамедли: «Азербайджан находится в центре атаки дезинформации»

Рашад Меджид: «Принимаются меры против фейковых новостей об Азербайджане»

Азербайджан и Катар обсудили проведение совместных военных учений - ФОТО

В посольстве Азербайджана в Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Помощник Президента Азербайджана обсудил сотрудничество с послом Казахстана - ФОТО

Посольство США в Баку предупредило своих граждан

В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной морали

Александар Вучич : Сербия, Азербайджан и Армения должны объединиться для взаимодействия и сотрудничества

Последние новости

Пожар на проспекте Зии Буниятова потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Трамп прибыл в Швейцарию

Сегодня, 16:07

Рютте пытается непублично решить вопрос с Гренландией

Сегодня, 15:52

Дипломатический демарш и военный расчет: истинное лицо индийской политики в регионе

Сегодня, 15:28

На линии Сумгайыт-Баку у экспресс-поездов появилась новая остановка

Сегодня, 15:25

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Сегодня, 15:20

Кутаб с «сюрпризом»: в Сураханы в мясе нашли ДНК лошади - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сегодня, 15:10

Макрон покинул Давос не добившись встречи с Трампом

Сегодня, 15:07

Вернувшейся в Ханкенди первой группе переселенцев вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Швеция, вслед за Норвегией и Францией, отказалась войти в состав Совета мира

Сегодня, 14:57

В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не реже одного раза в год

Сегодня, 14:48

В Баку задержан наркокурьер, работавший на гражданина Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Иран пригрозил США

Сегодня, 14:35

В Армении сотрудники рудников объявили забастовку

Сегодня, 14:30

В Баку обсудили угрозу дезинформации в глобальном и национальном контексте - ФОТО

Сегодня, 14:28

Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева

Сегодня, 14:18

Почему азербайджанская политика оказалась устойчивой в эпоху глобальной турбулентности

Сегодня, 14:15

Мир как новая реальность: как Президент Алиев формулирует повестку постконфликтного Кавказа

Сегодня, 14:05

Погода на четверг: В Баку температура воздуха опустится ниже нуля

Сегодня, 14:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43