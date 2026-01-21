Натиг Мамедли: «Азербайджан находится в центре атаки дезинформации»

Об этом на общественных слушаниях на тему «Дезинформация: Глобальная угроза и реалии Азербайджана» заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли.

«Поэтому в борьбе с дезинформацией нам необходимо расширять наши усилия. Дезинформация распространяется в шесть раз быстрее, чем достоверная информация» - цитирует 1news.az Н.Мамедли, подчеркивающего, что в Азербайджане существует сильная политическая система для противодействия дезинформации.

По словам Н.Мамедли, дезинформация мешает людям правильно воспринимать информацию, что в свою очередь приводит к более серьёзным проблемам и особенно серьёзной угрозой в распространении дезинформации считается контент на основе искусственного интеллекта.

Эксперт подчеркнул, что одной из основных причин быстрого распространения дезинформации является снижение общественного доверия к СМИ во всём мире: «Медиа должны распространять правду, но в международных СМИ это не всегда возможно. В результате доверие к медиа падает, и его восстановление становится важной задачей».

Н.Мамедли добавил, что чем выше медиаграмотность в обществе, тем эффективнее борьба с дезинформацией: «На глобальных форумах в Шуше и на совместных медийных платформах Азербайджана и Турции обсуждаются меры против дезинформации, и в настоящее время ведётся работа по дальнейшему совершенствованию этих механизмов».

Гафар Агаев