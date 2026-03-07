На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин в США выросли на 14% за неделю — до 3,41 доллара за галлон (3,785 л), что стало максимумом с 2024 года.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию (AAA).

Издание отмечает, что дальнейший рост цен остается вероятным, так как в последний раз, когда нефть марки WTI торговалась на уровне 90,9 доллара за баррель, что сопоставимо с текущей ситуацией, бензин в США стоил около 3,8 доллара за галлон.

Кроме того, NYT подчеркивает, что даже если цены на бензин начнут снижаться в ближайшее время, последствия нынешнего скачка для американских потребителей будут ощущаться еще долго.

Напомним, из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ на мировой рынок, практически остановлено. Страховщики уже начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, СПГ и нефтепродуктов.