В двух районах столицы временно отключат газ

Завтра в поселке Гобустан Карадагского района и на улице М. Шарифзаде в Ясамальском районе будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Азеригаз», уточняется, что ограничения связаны с переносом газовых линий в Гобустане, а также устранением выявленной утечки на подземном газопроводе по улице М. Шарифзаде. В связи с этим с 10:00 завтра подача газа в ряде домов будет приостановлена и восстановится после завершения ремонтных работ.