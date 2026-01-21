Убийца бывшего премьера Японии Абэ получил пожизненный срок
В Японии суд приговорил к пожизненному заключению Тэцуи Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Об этом 21 января сообщил телеканал NHK.
«На суде обвиняемый признал вину», — говорится в публикации.
По словам обвиняемого, причиной преследования Абэ стало то, что он якобы связан с религиозной сектой «Церковь объединения», в которую мать преступника жертвовала крупные суммы, что развалило семью.
Судебное разбирательство продолжалось с октября по декабрь, за это время прошло 15 заседаний.
Источник: İz.ru
