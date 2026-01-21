Кадры спасения водителей из «ледяной ловушки» в Ханкенди - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в городе Ханкенди и на территории поселка Керкиджахан граждане оказались в беспомощном состоянии в автомобилях из-за обледенения дорог.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт министерства, в связи с полученным сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные-спасатели Ханкендинской городской части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожарные-спасатели обеспечили возможность дальнейшего движения четырех легковых автомобилей марок Honda и Toyota, которые не могли продолжать путь из-за гололеда, и оказали гражданам соответствующую помощь.