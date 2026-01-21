Европарламент заморозит ратификацию торговой сделки с США

Европейский парламент приостановит ратификацию торгового соглашения с Соединенными Штатами после угроз Дональда Трампа применить пошлины к восьми европейским странам, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Гренландии, сообщает Euronews.

В результате соглашение не вступит в силу, по крайней мере, на данный момент. Об этом заявили основные европейские политические группы. Соглашение должно было привести к отмене таможенных пошлин на промышленную продукцию США. Голосование по нему должно было состояться в ближайшие дни.

Взамен Вашингтон соглашался установить 15-процентный сбор, более низкий, чем раньше, на европейский экспорт в США.