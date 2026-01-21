У здания Европарламента прошли массовые акции протеста

Более 4000 человек вышли на протест фермеров у здания Европарламента.

Участники акции выстроили рядами у здания Европарламента тракторы, скандировали лозунги с критикой властей ЕС, а также запустили в небо воздушные шары с баннером с призывом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «убираться домой».

Поводом для негодований стало заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и странами южноамериканского блока Меркосур (Mercosur), сообщает DW. Крупнейшую в истории ЕС торговую сделку готовили около 25 лет. В Брюсселе надеются, что она позволит на 39% увеличить годовой экспорт товаров из Евросоюза в Южную Америку и таким образом сохранить более 440 тысяч рабочих мест по всей Европе.

Но представители сельскохозяйственной отрасли в ЕС опасаются дешевой конкуренции со стороны товаров, которые порой не соответствуют европейским стандартам производства.

Источник: РИА Новости