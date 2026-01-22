Трамп: США не будут вводить пошлины из-за Гренландии

Соединенные Штаты не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Опираясь на очень продуктивную встречу, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона. Исходя из этого понимания, я не буду вводить пошлины, которые должны были начать действовать с 1 февраля", - написал Трамп в Truth Social.

Встреча Трампа и Рютте состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

