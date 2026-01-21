Трамп выступил за сохранение ООН, несмотря на формирование «Совета мира»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает сохранение ООН, несмотря на формирование "Совета мира".

На пресс-конференции в Белом доме он допустил, что "Совет мира" может заменить ООН. "Ну, это возможно. Я имею в виду, что ООН просто не слишком сильно помогала. Я большой поклонник потенциала ООН, но она так и не реализовала его. ООН должна была урегулировать все войны, которые я урегулировал. Я никогда не обращался к ним, даже не думал обращаться к ним", - сказал он в ответ на вопрос о том, заменит ли "Совет мира" эту международную организацию.

"Они должны быть в состоянии урегулировать эти войны. Я считаю, что нужно дать ООН возможность продолжать свою работу, потому что ее потенциал очень велик", - резюмировал Трамп.

Источник: ТАСС