Пожар на проспекте Зии Буниятова потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, возникший на объекте в Наримановском районе Баку на проспекте Зии Буниятова, полностью ликвидирован.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

15:42

Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар на объекте в Наримановском районе Баку по адресу: проспект Зии Буниятова, был локализован.

Несмотря на сложность возгорания, распространение огня на более обширные территории было предотвращено.

Об этом, как сообщает 1news.az, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В рамках предпринятых мер силы МЧС обеспечили эвакуацию товаров и материальных ценностей, принадлежащих предпринимателям, в безопасную зону с целью их защиты от огня.

В настоящее время операция по полной ликвидации пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.

14:38

К тушению пожара в магазине стройматериалов, расположенном на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе, привлечено 18 единиц техники и 70 человек личного состава.

Как сообщает Report, в то же время в связи с пожаром создан оперативный штаб.

14:03

В Наримановском районе Баку на проспекте Зии Буньядова проводится эвакуация из магазинов, находящихся вблизи горящего объекта.

Как сообщает Report, пожарные выполняют работы по тушению пожара для предотвращения распространения огня на другие магазины.

Кроме того, в ответ на запрос Report в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что врачи оказала первую медицинскую помощь на месте одному пострадавшему.

13:33

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром, произошедшим на объекте, расположенном в городе Баку, Наримановском районе, на проспекте Зии Буниятова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, несмотря на ветреную погоду, усложняющую работы по тушению пожара, по всему периметру территории ведётся активная борьба с огнём. Для ликвидации пожара на место привлечено достаточное количество техники и личного состава МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.

12:30

В Наримановском районе Баку на одном из объектов, расположенных на проспекте Зии Буниятова, вспыхнул пожар.

К месту происшествия немедленно были стянуты наряды полиции и экстренные службы.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), из-за инцидента на проспекте образовались серьезные транспортные заторы в направлениях станций метро «20 Января» и «Короглу».

"В настоящее время сотрудники полиции принимают оперативные меры по регулированию движения и устранению плотности транспортного потока.

Параллельно на месте происшествия проводятся мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации граждан и охране территории. Полиция также обеспечивает беспрепятственный проезд и работу пожарно-спасательных расчетов для скорейшей ликвидации возгорания" - говорится в сообщении.