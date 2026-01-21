Эльшад Хосе сделал заявление после освобождения из-под ареста: «Всегда был против мата» - ВИДЕО
В минувший понедельник рэпер Эльшад Хосе был освобожден из-под ареста, причиной которого стали нецензурные выражения, использованные рэпером на улице Ш.Гурбанова в Ясамальском районе и неповиновение законному требованию работника полиции.
«Я никогда не был сторонником выражаться матом. В обычной жизни иногда использую матерные слова, но у них есть определенный режим, зависящий от контингента – интеллигентный, хулиганский и т.д. Эти режимы можно включать и отключать. Всегда был против мата. Выражение, которое использовал – это просто словосочетание никому не адресованное» - заявил Э.Хосе в Instagram Stories, сделав первую публикацию в соцсети после освобождения из-под ареста.
Напомним, что Эльшад Хосе был признан виновным по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях:
- Статья 510. Мелкое хулиганство
- Статья 535.1. Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка.
