Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

В переговорах США и России по Украинедостигнут большой прогресс. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда ТрампаСтивен Уиткофф в интервью каналу CNBC.

По словам спецпосланника, представители Украины заметили в урегулировании конфликта существенный прогресс, которого не было на протяжении нескольких лет. Он отметил, что подвижки в мирном процессе наблюдаются после встречи американской и украинской делегации в Женеве.

«Так что достигнут большой прогресс за последние шесть недель», — подчеркнул Уиткофф.

Ранее Уиткофф сообщил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 22 января.

Источник: Лента.ру