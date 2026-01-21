Министра США освистали на ужине в Давосе

Министра торговли США Говарда Лютника освистали во время ужина на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Конфликт произошел из-за «воинственных заявлений Латника», в ответ на которые его освистали, а часть гостей покинули мероприятие.

«Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом [США Дональдом] Трампом у капитализма появился новый шериф в городе», — процитировала газета Лютника.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».