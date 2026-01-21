Рютте пытается непублично решить вопрос с Гренландией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать складывающуюся вокруг Гренландии ситуацию, но заявил, что непублично работает над поиском приемлемого решения.

Его слова приводит Euronews.

«Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами. Мои заявления ничего не добавят», – сказал Рютте.

Генсек вновь заверил, что Вашингтон остается преданным Североатлантическому альянсу, поскольку он имеет решающее значение не только для обороны Европы, но и самих Соединенных Штатов.

По его словам, США «нуждаются в безопасной Арктике, безопасном Атлантическом океане и безопасной Европе».

Рютте убежден, что в отношении Арктики президент Дональд Трамп «прав». Необходимо защищать регион от России и Китая, утверждает он.

Источник: РИА Новости