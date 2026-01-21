Трамп заявил о доверии президенту Сирии в вопросах политического будущего страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа в вопросах будущего политического процесса в стране, а также передачи под контроль Дамаска заключенных боевиков террористической организации ИГИЛ, содержащихся в тюрьмах на подконтрольной YPG/SDG территории.

Соответствующее заявление Трамп сделал в ходе брифинга в Белом доме, приуроченного к завершению первого года его второго президентского срока.

Американский лидер подчеркнул, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа активно вовлечен в решение ключевых вопросов безопасности.

«Президент Сирии очень усердно работает. Это сильный и жесткий человек. Вчера я говорил с ним, мы подробно обсудили ситуацию в тюрьмах. Там содержатся одни из самых опасных террористов в мире. Аш-Шараа лично контролирует этот процесс», — заявил Трамп.

Источник: Anadolu