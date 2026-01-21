Суд арестовал имущество Тимошенко

Суд в Украине наложил арест на имущество лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, но не стал арестовывать средства с ее личного счета.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

По его данным, суд арестовал два гаража в Днепропетровске, шесть мобильных телефонов, системный блок и черновые записи. Кроме того, был наложен арест на $40 тыс. и $6,3 тыс. Также суд арестовал три автомобиля мужа Тимошенко Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ, посчитав, что это имущество находится в совместной собственности.

В то же время суд отказался арестовывать средства с личного счета Тимошенко, объяснив, что это единственный источник доходов депутата.

Судебное заседание растянулось на три дня, суд дважды его переносил.

В ночь на 14 января украинские антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Согласно аудиопленкам, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины, она предлагала депутатам по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога.