Дипломатический демарш и военный расчет: истинное лицо индийской политики в регионе

Себа Агаева15:28 - Сегодня
Дипломатический демарш и военный расчет: истинное лицо индийской политики в регионе

Отказ посла Индии в Азербайджане Шридхарана Мадхусудханана посетить Аллею шехидов в канун Дня всенародной скорби невозможно объяснить ни протокольными оговорками, ни «недоразумением».

В стране, где память о трагедии 20 Января является сакральной частью национального самосознания и государственности, подобные демарши читаются однозначно - как осознанный политический жест. Тем более показательно, что представители подавляющего большинства дипломатических миссий сочли необходимым присутствовать на церемонии, тем самым выразив уважение к истории, суверенитету и чувствам азербайджанского народа. На этом фоне отсутствие индийского посла выглядит не просто неуместно, а откровенно вызывающе.

Этот эпизод не является изолированным. Напротив, он логично вписывается в общую линию поведения Нью-Дели на Южном Кавказе, которая в последние годы все меньше напоминает декларируемый нейтралитет и все больше - осознанный выбор в пользу Армении.

Индия стремительно и последовательно наращивает военно-техническое сотрудничество с Ереваном, превращаясь в одного из ключевых поставщиков вооружений для страны, пережившей военное поражение, но сталкивающейся с активизацией реваншистских настроений внутри оппозиционных сил, во многом подпитываемых и управляемых извне.

Речь идет не о разрозненных или символических контрактах, а о масштабных и системных поставках современного наступательного вооружения - реактивных систем залпового огня, управляемых ракет, артиллерийских установок и средств противовоздушной обороны. Последняя партия индийских вооружений была отправлена в Армению буквально на днях. По сообщениям индийских СМИ, в Ереван уже направлена первая партия управляемых ракетных боеприпасов к системе «Пинака».

Более того, в воскресенье министр обороны Индии Раджнатх Сингх лично и публично дал старт экспорту этих вооружений с производственной площадки компании Solar Defence and Aerospace Limited (SDAL) в Нагпуре. Этот демонстративный запуск окончательно снимает любые сомнения: речь идет не о рядовой коммерческой сделке, а о сознательном политическом решении Нью-Дели, направленном на усиление военного потенциала Армении.

Согласно опубликованной информации, Армения подписала соглашение на поставку как минимум четырех батарей РСЗО «Пинака», включая управляемые ракеты и сопутствующее оборонное оборудование. Еще летом 2024 года индийские СМИ сообщали, что общий объем закупок армянской стороной индийского оружия достиг $600 млн. Ранее Ереван уже приобрел индийские РСЗО «Пинака», противотанковые ракетные комплексы Konkurs (производимые в Индии по российской лицензии), 80-мм гаубицы и другие виды вооружений.

Все эти поставки напрямую усиливают военный потенциал Армении и сознательно вмешиваются в баланс безопасности в Южном Кавказе. На фоне громких заявлений Нью-Дели о приверженности миру и стабильности такие действия выглядят не просто противоречивыми, а лицемерными. Вооружая Армению, Индия фактически подогревает милитаризацию и создает дополнительные стимулы для реваншистских настроений в Армении, которые до сих пор не сделали окончательного выбора в пользу мира.

В условиях хрупкого переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией любые внешние вливания оружия работают не на деэскалацию, а на рост напряженности. Каждый новый контракт, каждая партия вооружений - это не «бизнес», а прямой вклад в зону риска, способный подорвать перспективы устойчивого мира и вернуть регион к логике силового противостояния.

Именно поэтому дипломатические жесты приобретают особую символическую нагрузку. Когда посол страны, активно вооружающей Армению, демонстративно игнорирует мемориал, олицетворяющий трагическую историю, суверенитет и борьбу Азербайджана за независимость, это воспринимается как часть одной и той же политики. Политики пренебрежения, в рамках которой Баку рассматривается не как равноправный партнер, а как фактор, чьи интересы и чувствительность можно игнорировать.

Показательно и молчание посольства Индии в Баку, которое не сочло нужным дать какие-либо разъяснения, несмотря на обращение редакции. Это молчание лишь усиливает ощущение сознательного и демонстративного дистанцирования.

Нью-Дели, претендующий на роль ответственного глобального игрока, на Южном Кавказе демонстрирует иную модель поведения - жесткую, одностороннюю и лишенную стратегической ответственности. Сочетание активной военной поддержки Армении и холодной дипломатической демонстративности в отношении Азербайджана подрывает доверие и формирует устойчивое понимание: Индия сознательно встроилась в региональные расклады, игнорируя последствия для мира и безопасности.

В этой логике отказ индийского посла от посещения Аллеи шехидов перестает быть частным эпизодом и окончательно превращается в символ - символ политического выбора Нью-Дели, сделанного не в пользу стабильности, диалога и мира, а в пользу милитаризации и одностороннего вмешательства в дела региона.

