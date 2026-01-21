 В Азербайджане назвали недопустимыми попытки представить многоженство как приемлемое явление | 1news.az | Новости
В Азербайджане назвали недопустимыми попытки представить многоженство как приемлемое явление

Фаига Мамедова16:25 - Сегодня
В Азербайджане назвали недопустимыми попытки представить многоженство как приемлемое явление

Полемика, развернувшаяся в последнее время на некоторых медиаплатформах относительно того, «отвечает ли принцип единобрачия реалиям Азербайджана», вызывает серьезную обеспокоенность.

Подобные подходы, хотя внешне и производят впечатление общественных дискуссий, по существу формируют опасный дискурс, направленный на сомнение в фундаментальных правовых принципах семейной политики Азербайджанской Республики и, косвенно, на нормализацию многоженства.

Как передает 1news.az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявила заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Официальный представитель комитета решительно подчеркнула, что «принцип единобрачия» - это правовая норма, закрепленная в семейном законодательстве Азербайджанской Республики и являющаяся одной из главных опор государственной семейной политики. Попытки поставить эту норму под сомнение под предлогом «общественной реальности» противоречат концепции правового государства и служат деформации самой сути института семьи.

«Субъекты медиа должны учитывать, что институт семьи является сферой государственной политики, имеющей стратегическое значение с точки зрения общественной стабильности, социальной справедливости и защиты прав человека. Необходимо помнить, что оспаривание принципа единобрачия наносит серьезный удар по защите прав женщин и детей, ставя под угрозу их законные гарантии в семейных отношениях», - отметила она.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей считает недопустимыми подходы, создающие условия для косвенного представления многоженства как приемлемого явления. Субъекты медиа и платформы социальных сетей должны занимать более ответственную позицию в вопросах семейной политики и не допускать обсуждений, открывающих путь к опасным для общества дискурсам.

«Госкомитет еще раз заявляет, что любые формы сомнения в основополагающих принципах азербайджанской семьи, базирующихся на таких общечеловеческих ценностях, как равноправие мужчин и женщин, приоритетность интересов ребенка и добровольность брака, неприемлемы и противоречат государственной семейной политике», - подчеркнула Талия Ибрагимова.

