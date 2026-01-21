Рашад Меджид: «Принимаются меры против фейковых новостей об Азербайджане»

По словам председателя Совета прессы Рашада Меджида, дезинформация рассматривается как угроза национальной безопасности.

Как сообщает 1news.az, сегодня председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид на общественных слушаниях на тему «Дезинформация: глобальная угроза и реалии Азербайджана» заявил, что в последнее время среди СМИ, распространяющих фейковые новости, наблюдается тревожная активность, подчеркнув, что дезинформация представляет серьёзную угрозу национальной безопасности.

Р.Меджид отметил, что некоторые лица сознательно распространяют ложную информацию, тогда как в других случаях новости распространяются по незнанию или из-за отсутствия квалификации.

По его словам, решение этой проблемы в первую очередь возможно через повышение медиаграмотности: «Люди должны обладать медиаграмотностью, чтобы противостоять лжи, распространяемой в социальных сетях».

Р.Мtджид также подчеркнул, что граждане должны проявлять активность и выражать свою позицию против дезинформации, а против фейковых новостей, направленных против успехов Азербайджана, уже предпринимаются соответствующие меры.

Гафар Агаев