Рашад Меджид: «Принимаются меры против фейковых новостей об Азербайджане»

First News Media12:55 - Сегодня
По словам председателя Совета прессы Рашада Меджида, дезинформация рассматривается как угроза национальной безопасности.

Как сообщает 1news.az, сегодня председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид на общественных слушаниях на тему «Дезинформация: глобальная угроза и реалии Азербайджана» заявил, что в последнее время среди СМИ, распространяющих фейковые новости, наблюдается тревожная активность, подчеркнув, что дезинформация представляет серьёзную угрозу национальной безопасности.

Р.Меджид отметил, что некоторые лица сознательно распространяют ложную информацию, тогда как в других случаях новости распространяются по незнанию или из-за отсутствия квалификации.

По его словам, решение этой проблемы в первую очередь возможно через повышение медиаграмотности: «Люди должны обладать медиаграмотностью, чтобы противостоять лжи, распространяемой в социальных сетях».

Р.Мtджид также подчеркнул, что граждане должны проявлять активность и выражать свою позицию против дезинформации, а против фейковых новостей, направленных против успехов Азербайджана, уже предпринимаются соответствующие меры.

Гафар Агаев

