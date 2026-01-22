Вашингтонские соглашения в действии: Хартия стратегического партнерства наполняется практическим содержанием

Реализация Вашингтонских соглашений по линии азербайджано-американских отношений демонстрирует переход от декларативных договоренностей к конкретным практическим шагам.

Торговая палата США совместно с Государственным департаментом и Министерством торговли США организует 9–10 февраля первую в истории двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджан.

В рамках двухдневного визита делегация высокого уровня предоставит американским компаниям возможность установить прямые контакты с представителями государственных органов Азербайджана, госкомпаний и ведущих игроков частного сектора.

Основное внимание будет сосредоточено на энергетике и цифровой трансформации, обороне и транспорте, сельском хозяйстве и здравоохранении, финансах и инвестициях.

Программой миссии предусмотрены встречи с представителями Администрации Президента и Кабинета министров, профильных министерств, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана, Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), PASHA Holding, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), а также других государственных и частных структур.

Углубление экономического взаимодействия сопровождается параллельной институционализацией политического диалога между Баку и Вашингтоном. Формирование устойчивой рамки стратегического партнерства между двумя странами осуществляется не только через деловые инициативы, но и в формате системной межправительственной координации.

Еще в декабре минувшего года в онлайн-формате состоялось первое полномасштабное заседание Стратегической рабочей группы по разработке Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США, Согласно информации МИД АР, группу возглавили замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

В ходе заседания был рассмотрен текущий уровень и перспективы двустороннего сотрудничества по таким ключевым направлениям, как региональные коммуникации, энергетика, торговля и транзит, экономические инвестиции, в том числе искусственный интеллект (ИИ) и цифровая инфраструктура, а также оборона, безопасность и борьба с терроризмом. Эти сферы были определены в качестве приоритетных в рамках Меморандума о взаимопонимании по разработке Хартии стратегического партнерства, подписанного 8 августа в рамках Вашингтонского мирного саммита.

Стороны высоко оценили динамику двусторонних контактов и дискуссии, проведенные отдельно в указанных сферах после 8 августа, а также обменялись мнениями по тексту Хартии, которая призвана определить направления взаимовыгодного сотрудничества в этих и других важных сферах. Отдельно была подчеркнута важность согласования документа в короткие сроки. Кроме того, была достигнута договоренность о датах и повестке следующего заседания Стратегической рабочей группы. Оно состоялось 21 января, стороны продолжили обсуждение параметров стратегического партнерства в вышеуказанных сферах и работу над текстом Хартии.

Ход формирования Хартии стратегического партнерства был озвучен и на одной из влиятельнейших глобальных площадок. К этому вопросу Президент Ильхам Алиев обратился 20 января в Давосе в ходе мероприятия «Завтрак с руководством Азербайджана».

«После того, как Президент Трамп и я подписали исторический документ о создании стратегической рабочей группы по разработке Хартии стратегического партнерства, наше сотрудничество с американскими компаниями стало интенсивным, как никогда ранее. И мы почти завершили работу над документом, то есть над стратегической хартией.

Надеюсь, он будет готов, возможно, в следующем месяце.

Разумеется, возобновляемые источники энергии в эту хартию не входят. Мы понимаем почему. Но центры обработки данных, ИИ, связность, энергетика и ряд других сфер являются частью этой хартии. С 8 августа мы отправили четыре делегации в Вашингтон и другие города. Все они вернулись с хорошими результатами.

Поэтому мы считаем, что вступление в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах создаст для Азербайджана большие возможности для привлечения прямых инвестиций из США. И, надеюсь, наши европейские партнеры также не останутся в стороне», - отметил глава государства.

Заявления азербайджанского лидера в Давосе логически вписываются в более широкую и последовательно выстроенную оценку трансформации азербайджано-американских отношений, сформулированную им ранее. 5 января в интервью местным телеканалам глава государства, подробно характеризуя итоги прошедшего года, обозначил ключевые параметры нового этапа взаимодействия между Баку и Вашингтоном. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество с такой страной, как Азербайджан, обладающей сильным потенциалом и влиянием в регионе, важно для Соединенных Штатов Америки: «Для нас отношения с США тоже важны. Поэтому с этой точки зрения прошлый год может считаться переломным». Глава государства также сказал: «Связи между Азербайджаном и Америкой развиваются в очень практичном и ориентированном на конкретный результат направлении. Начиная с октября мною в Америку были направлены четыре официальные делегации, в состав которых входили министры и представители частного сектора, другие ответственные лица. Можно сказать, обсуждаются вопросы по всем ключевым направлениям – разработка стратегической хартии, взаимное инвестирование, его организация, наши отношения в экономическом, торговом, транспортном и военно-промышленном направлениях. То есть у нас большие надежды, и результаты уже достаточно впечатляющие. Поэтому с этой точки зрения 2025 год, конечно, можно считать очень успешным и историческим».

«Да, мирное соглашение, которое было парафировано в Вашингтоне в августе прошлого года, конечно, открывает большие возможности для инвестиций, в частности инвестиций из Соединенных Штатов. И мы активно работаем над этим. В то же время азербайджанские инвестиции в США имеют определенную историю. В основном мы инвестировали в казначейские облигации. Но теперь, после этого нового этапа в отношениях между двумя странами, мы рассматриваем различные варианты инвестирования в проекты реальной экономики. В то же время одна из целей Азербайджана - стать региональным центром искусственного интеллекта, центром информационных технологий, и я думаю, потенциал для этого у нас есть. Сейчас мы работаем с партнерами над созданием дата-центров. Как вы знаете, дата-центрам требуется много энергии. А сегодня единственной страной в регионе в целом, которая обладает дополнительными мощностями по производству электроэнергии, является Азербайджан. Сегодня мы имеем 2000 мегаватт, или 2 гигаватта, дополнительных мощностей, которые не используем для внутренних нужд и которые могут экспортироваться или потребляться здесь.

Наши планы и уже реализованные проекты, включая создание центра кибербезопасности и обучение наших специалистов – мы отправляем многих специалистов на обучение за границу, а также организуем учебные курсы в Азербайджане – позволяют нам, наряду с развитием связи, стать хабом искусственного интеллекта и информационных технологий. Потенциал есть. Есть сильная политическая воля. И, конечно же, мы рассматриваем американские компании как наших основных партнеров. Также я хотел бы отметить, что после подписания с Президентом Трампом Меморандума о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве к нам обратились несколько ведущих европейских стран с предложением установить стратегические партнерские отношения. Так что в некотором смысле это был сигнал из Вашингтона. Хотя на данный момент мы подписали и приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве почти с 30 странами – десять из них являются членами Европейского Союза, - решительное послание из Вашингтона было хорошо воспринято в столицах союзников США», - заявил Президент Азербайджана.

Высказанные позиции главы Азербайджанского государства ярко иллюстрируют системный и прагматичный характер нового этапа азербайджано-американского взаимодействия. Оно, как видно, поступательно приобретает форму прагматичного стратегического диалога, а его содержательное наполнение отражает системный подход сторон. Этот подход ориентирован на ключевые направления, обладающие устойчивой геополитической и экономической значимостью в долгосрочной перспективе.

Взаимодействие с Вашингтоном органично вписывается в многовекторную внешнеполитическую стратегию Азербайджана, обеспечивая стране доступ к инвестиционным, технологическим и финансовым ресурсам, а также расширяя возможности участия в глобальных экономических и инновационных инициативах. Для Баку партнерство с США играет ключевую роль и в укреплении международно-политических позиций, учитывая влияние Вашингтона на региональные процессы безопасности и экономического развития.

Для США же Азербайджан - стратегически значимый региональный лидер, инициатор и ключевой узел масштабных энергетических и транспортных коридоров. Страна выступает предсказуемым и надежным партнером в координации усилий по борьбе с транснациональными угрозами, а также в обеспечении постконфликтной стабилизации и региональной безопасности. Такое двустороннее взаимодействие позволяет США эффективно продвигать свои долгосрочные интересы на Южном Кавказе и смежных геополитически значимых регионах, сочетая экономические и энергетические интересы.

В совокупности все эти процессы и инициативы свидетельствуют о зрелости и прагматичности новой фазы азербайджано-американских отношений. Стратегический диалог приобретает системный характер, концентрируется на важных и востребованных сферах и создает прочную основу для дальнейшей политического, экономического и технологического взаимодействия, открывая перспективы для устойчивой региональной стабильности, реализации долгосрочных взаимовыгодных инициатив и обеспечивая устойчивое и благоприятное влияние на региональные и глобальные процессы.

В конечном итоге, новое качество азербайджано-американских отношений закладывает фундамент для прагматичного, ориентированного на результат сотрудничества, способного создавать новые возможности для обеих сторон и оказывать позитивное влияние на развитие широкой географии.