В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за январь по всей республике.

Как сообщили в министерстве, 13 января были выплачены пенсии жителям городов Баку и Сумгайыт, Абшеронского района и Нахчыванской АР, передает 1news.az.

Сегодня же была произведена выплата пенсий лицам, проживающим в регионах страны, а также пенсий, назначенных на льготных условиях.

Граждане могут получить свои пенсии в банкоматах соответствующих банков с помощью банковских карт.