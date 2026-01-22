В жилом комплексе «Гобу Парк» произошел пожар

В жилом комплексе «Гобу Парк» потушен пожар в квартире.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в жилом комплексе «Гобу Парк», расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, передает 1news.az.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее на кухне квартиры на восьмом этаже жилого дома, было потушено в кратчайшие сроки. Распространение огня на остальную часть квартиры было предотвращено.

В результате пожара в трехкомнатной квартире общей площадью 70 кв. м частично сгорели 3 погонных метра кухонной мебели, холодильник и стиральная машина.

Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пострадавших нет.