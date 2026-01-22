 Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в регионе | 1news.az | Новости
Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в регионе

First News Media20:09 - Сегодня
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает TRT Haber.

"В ходе беседы Эрдоган отметил, что внимательно следит за событиями в Иране. Он подчеркнул, что Турция никогда не относилась положительно к сценариям внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана", - говорится в сообщении.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара заинтересована в решении этих проблем и предотвращении эскалации напряженности в регионе.

Также стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном и вопросы региональной повестки.

Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в регионе

