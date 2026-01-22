Экс-спецпосланник Трампа по Украине Келлог получил новую работу

Бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог нашел новую работу и трудоустроился в американскую лоббистскую и коммуникационную компанию BGRGroup.

Об этом сообщил директор фирмы Дэвид Урбан на своей странице в соцсети Х.

"Невероятно горжусь, что мой друг Келлог теперь мой коллега в BGRGroup! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как удостоенный наград ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий", - говорится в сообщении.

На сайте компании отмечается, что Келлог занял позицию члена консультативного совета компании и сфокусируется на вопросах политики национальной безопасности США, оборонных технологий и международной безопасности.