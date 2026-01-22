В работе X зафиксированы сбои

Пользователи в США и ряде стран жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в США о нарушениях сообщили порядка 11,6 тыс. человек. 50% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 47% жалуются на работу сайта, 3% испытывают трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, сбои также фиксируются в Великобритании (6,4 тыс.), Германии (1,3 тыс.), Канады (1,2 тыс.) и Франции (1,5 тыс.).