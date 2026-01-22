 В работе X зафиксированы сбои | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В работе X зафиксированы сбои

First News Media21:51 - Сегодня
В работе X зафиксированы сбои

Пользователи в США и ряде стран жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в США о нарушениях сообщили порядка 11,6 тыс. человек. 50% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 47% жалуются на работу сайта, 3% испытывают трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, сбои также фиксируются в Великобритании (6,4 тыс.), Германии (1,3 тыс.), Канады (1,2 тыс.) и Франции (1,5 тыс.).

Поделиться:
325

Актуально

Xроника

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом ...

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» ...

Политика

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в ...

Политика

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

В мире

Казахстан вступил в «Совет мира» без выплаты $1 млрд

Трамп подал иск к JPMorgan на $5 млрд за отказ обслуживать его

Дания поддержит расширение соглашения об обороне с США

В работе X зафиксированы сбои

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Трамп поблагодарил власти Ирана за отмену всех запланированных казней

Трамп о выступлении Макрона в Давосе в солнцезащитных очках: «Что с ним произошло?»

В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

На Камчатке аномальные снегопады впервые за 60 лет - ФОТО

Последние новости

Свидетель по делу эксперта Камрана Асадова подтвердил передачу ему денег за «помощь» в поступлении в вуз

Сегодня, 23:15

Цены на золото и серебро побили новый рекод

Сегодня, 22:59

Казахстан вступил в «Совет мира» без выплаты $1 млрд

Сегодня, 22:45

Трамп подал иск к JPMorgan на $5 млрд за отказ обслуживать его

Сегодня, 22:38

В Азербайджан с визитом прибыла председатель Конгресса Депутатов Королевства Испания

Сегодня, 22:23

Дания поддержит расширение соглашения об обороне с США

Сегодня, 22:12

В работе X зафиксированы сбои

Сегодня, 21:51

Илон Маск: Через пять лет ИИ превзойдет человечество

Сегодня, 21:42

Амирбеков и Шекеринска обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Сегодня, 21:36

Президент поделился видеороликом с церемонии подписания «Устава Совета мира»

Сегодня, 21:19

SOCAR подписало соглашение с швейцарской компанией SICPA SA

Сегодня, 20:54

Состоялась встреча временного координатора-резидента ООН с Ялчыном Рафиевым

Сегодня, 20:29

Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами визита в Швейцарию - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в регионе

Сегодня, 20:09

Президент Ильхам Алиев поделился кадрами встречи с Дональдом Трампом - ФОТО

Сегодня, 19:50

Микаил Джаббаров и Марта Кос обсудили перспективы экономических отношений

Сегодня, 19:28

Владимир Зеленский: Встреча с Дональдом Трампом была продуктивной

Сегодня, 19:05

На встрече с делегацией НАТО в Милли Меджлисе обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 19:03

Вице-спикер парламента Грузии: Мир в регионе благотворно повлияет на его инвестиционную привлекательность

Сегодня, 18:40

ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России

Сегодня, 18:28
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43