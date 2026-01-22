Дания поддержит расширение соглашения об обороне с США

Дания поддержит расширение соглашения об обороне 1951 года между США и королевства.

Об этом заявила датский премьер Метте Фредериксен перед встречей с коллегами в Брюсселе.

"У нас есть соглашение об обороне 1951 года. Если мы сможем его расширить, мы, безусловно, не откажемся", - сказала она.

Соглашение определяет рамки присутствия США в Гренландии. Оно предусматривает, что США под эгидой НАТО будут оказывать помощь Дании в обороне Гренландии. США имеют право на свободный доступ ко всей территории Гренландии, но не могут создавать новые объекты без согласия Дании.

Фредериксен подчеркнула, что Дания и Гренландия очень четко дали понять США, что могут работать в рамках такого соглашения. "Но у нас есть определенные принципы, касающиеся суверенитета и самоопределения Гренландии, и мы придерживаемся их", - уточнила она.

Источник: ТАСС