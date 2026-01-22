Трамп подал иск к JPMorgan на $5 млрд за отказ от обслуживания

Дональд Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его генерального директора Джейми Даймона, обвинив их в отказе обслуживать его сугубо по политическим причинам.

Сумма иска составляет $5 млрд, сообщает Fox News.

Президент подал иск в окружной суд Майами. В иске утверждается, что JPMorgan нарушил собственные принципы ведения бизнеса, в которых говорится о приверженности банка к работе «с высочайшим уровнем добросовестности и этичному поведению». «Несмотря на заявления о том, что компания придерживается этих принципов, JPMC нарушил их, в одностороннем порядке — без предупреждения и возможности исправить ситуацию — закрыв несколько банковских счетов истца», — говорится в исковом заявлении.

Источник: Коммерсантъ