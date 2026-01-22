В Баку устранена угроза пожара на складе автомобильных шин - ФОТО - ВИДЕО

МЧС предотвратило угрозу пожара на складе по продаже автомобильных шин.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, в ходе проверок по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора, проведенных сотрудниками Государственной службы пожарного надзора, было выявлено нарушение. Установлено, что в нежилом помещении многоэтажного жилого дома по адресу: город Баку, Насиминский район, улица 20 Января, дом 35, в нарушение противопожарных требований строительных норм функционировал склад по продаже автомобильных шин.

В соответствии с законодательством, перед предпринимателем были поставлены требования по обеспечению пожарной безопасности объекта. В результате принятых мер автомобильные шины были вывезены с территории, а угроза возникновения пожара - устранена.

МЧС еще раз обращается к предпринимателям и лицам, ответственным за пожарную безопасность многоэтажных жилых домов, напоминая о недопустимости осуществления в нежилых помещениях зданий видов деятельности, противоречащих противопожарным требованиям строительных норм.