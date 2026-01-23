 В Эфиопии прошли встречи в рамках подготовки к WUF13 - ФОТО | 1news.az | Новости
В Эфиопии прошли встречи в рамках подготовки к WUF13 - ФОТО

First News Media14:35 - Сегодня
В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялись встречи с министром городского хозяйства и инфраструктуры Эфиопии Чалту Сани Ибрагимом, мэром Аддис-Абебы Аданечем Абиеби, исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН по Африке Клавером Гатете, комиссаром Африканского союза (АС) по сельскому хозяйству, сельскому развитию, голубой экономике и устойчивой окружающей среде Мозесом Вилакати и другими официальными лицами.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в Эфиопии.

Во встречах приняли участие посол Азербайджана в Эфиопии и постоянный представитель при АС Руслан Насибов, посол Азербайджана в Кении и постоянный представитель при Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habita) Султан Гаджиев и директор регионального офиса UN-Habita по Африке, организации, являющейся основным организатором WUF со стороны ООН, Умар Силла.

Была предоставлена подробная информация о WUF13, процессе подготовки, инициативах, планируемых мероприятиях и действиях, а также о возможностях участия и сотрудничества.

В то же время было отмечено значение форума, который пройдет под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", как платформы для укрепления международного сотрудничества в области устойчивого городского развития и демонстрации вклада Азербайджана в глобальные процессы совместно с международными партнерами.

Кроме того, была предоставлена информация о заинтересованности Азербайджана, признанного глобальным чемпионом урбанизации, в сотрудничестве со странами Африки в этой сфере в рамках WUF13.

Также на большинстве встреч подчеркивалось, что опыт и инициативы Азербайджана в рамках COP29, а также в области устойчивой урбанизации и взаимосвязанных последствий изменения климата имеют важное значение для проведения COP32 в Эфиопии, при этом был выражен высокий интерес к сотрудничеству в этой области.

Делегация Азербайджана также приняла участие в мероприятии, организованном в Аддис-Абебе с участием международных партнеров по инициативе Кении "Повышение уровня устойчивости городской бедноты к изменению климата" (BCRUP).

