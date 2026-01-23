Стало известно, какие жанры преобладали на азербайджанских телеканалах в 2025 году - ФОТО

Аудиовизуальный совет проанализировал жанровый состав программ общенациональных эфирных телеканалов за 2025 год.

Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Аудиовизуального совета АР подготовил контентно-жанровую статистику программ, транслировавшихся в 2025 году на общенациональных эфирных телеканалах.

Согласно статистике, жанровое распределение программ, вышедших в эфир на открытом общенациональном эфирном телевидении в течение прошлого года, выглядело следующим образом:

- 23,47 % - информационные и аналитические программы

- 16,33 % - музыкальные и развлекательные программы

- 15,90 % - спортивные программы

- 13,45 % - художественные фильмы и сериалы

- 10,90 % - материалы рекламного характера

- 8,04 % - культурно-просветительские программы

- 3,82 % - анонсы, объявления

- 2,93 % - социально ориентированные программы

- 2,89 % - документальные фильмы и материалы

- 1,17 % - социальные ролики

- 1,10 % - детские программы и мультфильмы

С жанровой статистикой программ каждого телеканала можно ознакомиться, просмотрев представленные ниже слайды.