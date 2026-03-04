В Баку по ночам незаконно засыпали озеро твердыми и смешанными отходами - ВИДЕО

Расследован факт засыпки озера в поселке Маштага Сабунчинского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной службе по надзору за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в рамках расследования сотрудники Госслужбы совместно с представителями Управления полиции на водном транспорте МВД провели осмотр водоема, расположенного по адресу: Сабунчинский район, поселок Маштага, 1K (территория совхоз Рамана).

Установлено, что путем сброса твердых и смешанных отходов, которые завозились преимущественно в ночное время, было засыпано 0,34 гектара площади водоема, что привело к искусственному сокращению его акватории.

Отмечается, что данная территория является экологически чувствительной зоной, где обитают водоплавающие, болотные и другие перелетные птицы. Засыпка и осушение водоема также создают серьезные риски для близлежащих жилых домов. Поскольку водоем выполняет роль естественного регулятора воды, его ликвидация может привести к затоплению приусадебных участков и подвалов, нанесению ущерба биологическому разнообразию и нарушению экологического баланса.

Материалы, собранные по данному факту, направлены в Управление полиции на водном транспорте МВД для дачи правовой оценки.