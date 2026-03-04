Турция пообещала ответ на любые враждебные действия

Турция предупредила, что готова ответить на любые враждебные действия и продолжит консультации с Североатлантическим альянсом в свете инцидента со сбитой близ ее границ ракетой из Ирана.

"Ракета, выпущенная из Ирана, пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась в наше воздушное пространство в районе Хатай. Она была перехвачена и уничтожена системами ПВО НАТО. Фрагмент противоракеты упал в открытой местности в провинции Хатай. Жертв и пострадавших нет. Все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. Любые враждебные действия получат необходимый ответ в рамках международного права. Консультации и сотрудничество с НАТО и нашими союзниками будут продолжаться на протяжении всего этого процесса", - заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

Источник: ТАСС