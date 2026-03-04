Представившись сотрудником банка, мошенник присвоил 13 000 манатов

В Насиминском районе мужчина обратился в полицию, сообщив о хищении денежных средств с его банковской карты.

По его словам, неизвестный, представившийся сотрудником банка, позвонил ему с неизвестного номера и сообщил о вмешательстве в работу карты – в итоге он передал данные карты злоумышленнику и потерял сумму в размере 13 тыс. манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции установили и задержали 38-летнего А.Залиева, подозреваемого в совершении преступления.

Расследование продолжается.