Стало известно состояние пострадавших в ДТП с грузовиком на трассе Баку - Губа - ОБНОВЛЕНО

Обнародовано состояние пострадавших в результате опрокидывания грузовика на трассе Баку - Губа.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Сумгайытском медицинском центре, вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием поступил сегодня около 12:20.

Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи. Двое мужчин с диагнозом «сочетанная травма» были госпитализированы бригадой в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.

В настоящее время продолжается лечение пациентов, им оказываются необходимые медицинские услуги.

Состояние одного из них оценивается как стабильное, другого - как тяжелое.

13:07

На трассе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на участке дороги, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Сообщается, что в аварии есть пострадавшие; они были доставлены в больницу бригадами скорой медицинской помощи, вызванными на место происшествия.

К месту ДТП привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции. Приняты меры безопасности, движение транспорта на дороге частично ограничено.

По факту проводится расследование.