Фидан предупредил Аракчи о недопустимости расширения конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи после падения ракеты на территории Турции и заявил о недопустимости расширения конфликта, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв, сообщило в среду минобороны Турции.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (4 марта) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - заявил собеседник агентства.

В ходе беседы глава турецкой дипломатии обозначил реакцию Анкары на инцидент с ракетой, запущенной из Ирана и направлявшейся в сторону турецкого воздушного пространства, которая была обезврежена.

"Министр также подчеркнул необходимость избегать любых действий, которые могут привести к расширению конфликта", - сообщили в ведомстве.